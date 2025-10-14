Gazze'nin yeniden inşasının maliyeti: 70 trilyon dolar

Gazze yeniden ayağa kalkıyor...

Mısır'da dünya liderlerinin katılımıyla düzenlenen tarihi zirvede, Gazze'de ateşkes anlaşması ABD, Türkiye, Mısır ve Katar liderleri tarafından imzalandı.

MALİYET BELLİ OLDU

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Gazze'nin yeniden inşasının maliyetini açıkladı.

UNDP, Gazze'nin yeniden inşasının tahmini olarak 70 trilyon dolara mal olacağını bildirdi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

UNDP; Arap ülkeleri, Avrupalı ortaklar ve ABD'yi işaret ederek "Gazze'nin iyileştirilmesi için şimdiden çok iyi işaretler aldık." açıklamasını yaptı.

Gazze'de yaklaşık 55 milyon ton enkaz olduğunu belirten UNDP, ilk temizleme çalışmalarında enkazdan en az üç cansız bedenin çıkarıldığını ifade etti. Bu sayının artması bekleniyor.

DÖNENLER ENKAZ BULDU

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan bombardımanları sonucu Gazze Şeridi'nde en az 67 bin 869 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 170 bin 105'e ulaştı.

Hamas ve İsrail arasında geçtiğimiz cuma günü imzalanan anlaşma sonucu Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi.

Hafta sonu rehineler ve Filistinli tutuklular serbest bırakıldı.

Zorla yerinden edilen Filistinliler de mahallerine döndü. Ancak geride enkazla dolu mahalleler buldular.

EV, SU, ELEKTRİK: HER ŞEY YOK OLDU

Bölgede bulunan El Cezire muhabirinin aktardığına göre insanlar evsiz, aç ve sahip oldukları her şeyi kaybetmiş durumda.

Paraları, eğitim sistemleri ve geri dönebilecekleri mahalleleri yok. Gazze nüfusunun büyük bir kısmı, kelimenin tam anlamıyla evsiz.

Haberde, şu ifadeler yer aldı:

Peki ateşkesin ardından ne olacak? Filistinliler bu soruyu soruyor. Ateşkesle uyandılar, ama aynı zamanda burada normal bir yaşamın kalmadığı gerçeğiyle de yüzleştiler. En temel ihtiyaçlar olan su, elektrik, altyapı yok oldu.

FİLİSTİNLİLER YARDIM BEKLİYOR

Filistinliler daha fazla yardım gelmesini umuyor.

Birçoğu tedavi beklerken, diğerleri Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılacağı ve insanların Gazze'ye girip çıkabileceği haberini endişeyle bekliyor.