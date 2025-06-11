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AA

İsrail tarafından Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma çalışmaları devam ediyor.

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya'ya ulaşırken Trablus’taki Şehitler Meydanı'nda coşkuyla karşılandı.

COŞKULU KARŞILAMA TÖRENİ

Mağrib Direniş Konvoyu’nun Trablus’tan geçeceği haberini alan çok sayıda Libyalı, Libya ve Filistin bayraklarıyla Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya’dan aktivistlerin bulunduğu kafileden sembolik olarak bir grup aracın meydana ulaşmasıyla karşılama töreni, Gazze'ye destek gösterisine dönüştü.

SLOGANLAR ATILDI

"Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Nerede, nerede! Arap halkları nerede" ve "Filistin özgürdür, Siyonistler defolun" sloganları atan Libyalı göstericiler, "Çocukların ölmesine hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Libyalılar konvoydakilere baklava, su ve meyve suyu ikram etti.

4 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 2 BİN AKTİVİST

Konvoyun Şehitler Meydanı'na uğrayan küçük kısmı, Tacura kentine doğru yoluna devam eden ana kafileye dahil olmak üzere alandan ayrıldı.

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu konvoy, dün Libya’daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.

KONVOYUN MISIR'DA DAHA DA BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya, Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.

Konvoy Mısır’a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire’ye gelen çok sayıda aktivistin de kafileye dahil olması bekleniyor.