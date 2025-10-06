Gazze’ye ilerleyen Özgürlük Koalisyonu Filosu İslenderiye açıklarında

Akdeniz’de yolculuğunu sürdüren 11 gemilik Özgürlük Koalisyonu Filosu, Mısır’ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze yönüne ilerliyor.

Filonun basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, gemiler Gazze’ye yaklaşık 250 deniz mili uzaklıkta bulunuyor.

"ORTA RİSKLİ" BÖLGEYE GİRECEK

Uluslararası sularda seyrine devam eden filonun, bu gece İsrail ordusunun müdahalesi açısından “orta riskli” olarak tanımlanan bir bölgeye girmesi öngörülüyor.

Yetkililer, gemilerdeki mürettebatın olası bir engellemeye karşı hazırlıklı olduğunu belirtiyor.

92 SİVİL, 22 ÜLKEDEN KATILIM

Filoda yer alan “Vicdan (Conscience)” gemisinin sözcüsü Huwaida Arraf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kendi gemilerinde 22 farklı ülkeden 92 sivil bulunduğunu, aralarında çok sayıda doktor ve gazetecinin yer aldığını söyledi.

"İSRAİL'İN VAHŞETİ, BİZİ DURDURAMAZ"

Arraf, daha önce Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırılarını hatırlatarak, alıkonulan sivillerin kötü muamelelere maruz kaldığını anımsattı.

Ancak bu saldırıların kendilerini yıldırmadığını vurgulayan Arraf, “İsrail’in yasa dışı ablukasını kırmak için yıllardır mücadele ediyoruz.” dedi.

Arraf, Mavi Marmara gemisinde de yer aldığını ve İsrail güçlerinin bazı gönüllüleri öldürdüğünü hatırlatarak, “İsrail’in vahşeti bizi durduramaz. Bu, güçlü olanın haklı sayıldığı bir dünya yaratma çabasıdır. Böyle bir dünyayı ne kendimiz ne de çocuklarımız için kabul edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

"GAZZE HALKI ÖZGÜR OLMALI"

Dünyaya çağrıda bulunan Arraf, “Ayağa kalkın, gemilerimizin güvenli geçişini talep edin.” diyerek uluslararası topluma seslendi.

Arraf ayrıca, İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulması ve hükümetlerin Tel Aviv’e baskı yapması çağrısında bulundu:

Gazze halkı bekliyor. Aramızda oradaki meslektaşlarına yardım etmek isteyen doktorlar ve gazeteciler var. İsrail’in Gazze’yi kontrol etme hakkı yok; Gazze halkı özgür olmalı.

SUMUD FİLOSU'NA SALDIRI

Öte yandan, İsrail ordusu 1 Ekim’de Gazze sularına yaklaşan Küresel Sumud Filosu’na saldırmış, onlarca gemi ve tekneyi yasa dışı şekilde ele geçirmişti.

Yüzlerce yolcu alıkonulmuş, uluslararası kamuoyu saldırıya tepki göstermişti.

Sumud Filosu, şimdiye dek Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyordu.