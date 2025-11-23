Gazze'yi bekleyen yeni tehlike: Sel ve su baskınları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’in iki yıldır süren saldırıları, Gazze’deki konutların neredeyse tamamını kullanılamaz hâle getirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre bölgede 282 binden fazla ev yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Evlerini kaybeden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda kalan aileler, açlık, hastalık ve yoksunlukla mücadele ediyor.

SOĞUK VE SAĞANAK, ÇADIRDA YAŞAMI DAHA DA ZORLAŞTIRDI

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla Gazze’de şartlar ağırlaştı. Bu sabah etkili olan yağmur nedeniyle çok sayıda çadır sular altında kaldı. Saldırılar sırasında defalarca yerinden edilen ve eşyalarının büyük kısmını kaybeden Filistinlilerin yanlarında kalan birkaç eşyası da ıslandı.

ÇOCUKLAR YALINAYAK, AİLELER PERİŞAN

Giyecek bulmakta zorlanan çocuklar çoğunlukla yalınayak dolaşırken, çadırlarda kalan aileler kış şartlarıyla birlikte yaşadıkları çaresizliği daha fazla hissediyor. Uzmanlar, kış aylarının çadırlarda yaşayan Filistinliler için çok daha zorlu geçeceğini vurguluyor.

GAZZE'YE YENİ ALÇAK BASINÇ TEHDİDİ

Yaklaşık 10 gün önce Gazze’yi vuran alçak basınç dalgası, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çadırlarda su baskınlarına yol açmıştı. Sivil Savunma Müdürlüğü, bu gece yeni bir alçak basınç dalgasının etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

ALTYAPI VE YAKIT SORUNU KRİTİK BOYUTTA

Gazze’nin altyapısının yüzde 90’ının tahrip olduğu ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Sivil Savunma’nın kötü hava koşullarına karşı önlem almakta zorlandığı bildirildi. Yakıt sıkıntısının giderilmemesi durumunda çadırların yeniden su basacağı uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına “iş işten geçmeden ve alçak basınç sistemi Gazze’yi etkilemeden önce” ihtiyaç duyulan yakıtın sağlanması çağrısında bulundu.

Resim Yükleniyor