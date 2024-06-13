Geçmişe uzanan dostluk: Türkiye ile İspanya'nın stratejik ortaklığı Tarihsel bağlara sahip olan Türkiye ve İspanya, konumlandıkları bölgede karşılıklı destek adımları atmayı sürdürüyor. İkili ilişkilerde gelinen nokta göze çarpıyor.

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Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye ve İspanya arasındaki stratejik ortaklık ve iş birliği, köklü bir geçmişe uzanıyor.

Madrid ve Ankara hükümetleri, iki ülke arasında pozitif gündem temelinde bir yol izliyor.

İstanbul, 2009 yılında iki ülke arasında ilk kez gerçekleştirilen hükümetlerarası zirveye ev sahipliği yapmıştı. Zirvenin 8'incisi, bu yıl İspanya'da gerçekleştirildi.

Akdeniz'in iki müttefiki

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından ağırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz ülkesini "dost ve NATO müttefiki" olarak tanımladı. İspanya ile her alanda mükemmel ilişkiler sahip olduklarının altını çizdi.

Sanchez de Erdoğan ile benzer ifadeler kullanarak, "Türkiye ile her alanda en muhteşem ilişkilere sahibiz." dedi.

İki ülkenin sürdürdüğü güçlü diyaloğun arkasında derin bir tarih yatıyor.

1783'te resmiyet kazandı

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Türkiye-İspanya arasında günümüzdeki siyasi ilişkiler, 1783 yılında, yani Osmanlı Devleti döneminde resmiyet kazandı.

Taraflar arasındaki diplomatik ilişkiler, 1 Ocak 1951 tarihinden itibaren büyükelçilik seviyesine yükseltildi.

İlişkilerin ivme yakaladığı dönem

İlişkiler, özellikle 1980’lerin ortalarından itibaren ivme kazanmaya başladı. O dönemde İspanya, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye oldu. Türkiye’de parlamenter demokrasiye dönüş yapıldı.

Her iki ülke ayrıca dış pazarlara açılma kararı alarak, benzer iktisadi politikalar izledi. 1989'da Dostluk Anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyorlar

Madrid ile ilişkilerde, 2005'te dönemin Başbakanı Erdoğan yönetiminde Medeniyetler İttifakı girişimiyle yeni bir sayfa açıldı.

İspanya, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekliyor. Bu durum, iki ülkenin stratejik ortaklığını pekiştiriyor.

Ticaret hacmi 19,2 milyar dolar

Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler listesinde İspanya, 5'inci sırada yer alıyor. 2023 yılında ikili ticaret hacmi 19,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 775 İspanyol firmasının Türkiye'de doğrudan yatırımları bulunuyor. Bu yatırımların düzeyi 11,27 milyar euro oldu. İspanya'da yaklaşık 125 Türk firması yatırımcı olarak bulunuyor.

Türkiye'de tatil yapan İspanyol turist sayısı

İspanya ile Türkiye arasında turizm alanında da iş birliği söz konusu. 2023 verilerine baktığımızda, 324 bin 690 İspanyol turist, ülkemizde tatil yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, hem tarihi bağlar hem de modern dönemdeki stratejik ve ekonomik iş birlikleri sayesinde giderek güçleniyor.

Büyük bir potansiyel var

İspanya, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararı almıştı. Türkiye, bu kararı memnuniyetle karşıladı. Madrid-Ankara hattındaki diyaloğun, bölgesel ve küresel düzeyde önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

İki ülkenin kültürel zenginlikleri ve stratejik konumları, bu ilişkilerin daha da derinleşmesi için büyük bir potansiyele sahip.