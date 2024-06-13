İspanya Başbakanı Sanchez: Türkiye'yle ilişkilerimiz muhteşem Pedro Sanchez, "İspanya ve Türkiye, her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke" dedi.

AA & Ensonhaber

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de bir araya geldi. Sanchez, Ankara'yı "kilit ortak" olarak niteledi.

Madrid'de Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve kapsamında iş forumu düzenlendi.

Türkiye'den 150'ye yakın iş insanını sektörlerindeki İspanyol mevkidaşlarıyla buluşturan forumun açılışına Erdoğan ve Sanchez de katıldı.

"Her alanda en muhteşem ilişkilere sahibiz"

Başbakan Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke." dedi. İspanyol lider, bu zirvelerin düzenli yapılmasının da bunun çok güzel bir örneğini teşkil ettiği belirterek şu ifadeyi kullandı:

Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu.

"Biz hep Türkiye'ye güvendik"

"İspanyol şirketleri Türk ekonomisinin iyileşen görüntülerini, alınan tedbirlerin cesaretini, ekonomik programın sağlamlılığını takdir ediyor." diyen Sanchez, şöyle devam etti:

Türkiye'ye her zaman güven duyduk. Bunun için çok sağlam temellerimiz var. Biz hep Türkiye'ye güvendik. Bazıları Türkiye'den çekilirken biz yatırımlarımızı ikiye katladık. Biz bu güveni koruduk.



Türkiye önümüzdeki 10 yıllarda ekonomik ağırlığını ve önemini artırmaya devam edecektir. Türkiye ve İspanya birbirine güvenen ve özel ilişkileri olan, dost ülkelerdir.

"Muhteşem ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz"

İspanya'nın Türkiye ile mevcut Karşılıklı Yatırımların Korunması ve Geliştirilmesi Anlaşması'nı gözden geçirme kararı aldığını ve bunun çok değerli olduğunu kaydeden Sanchez, "devlet kurumları arasında imzalanacak 5 mutabakat zaptının yatırımları ve üçüncü ülkelerdeki ortak projeleri daha da hızlandıracağını" dile getirdi.

Sanchez, "Büyük fırsatla karşı karşıya olduğumuza dair inancımız tam. Muhteşem ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

"Büyük bir fırsat yakaladık"

İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) Başkanı Antonio Garamendi de şöyle dedi:

Burada uluslararasılaşma anlamında çok büyük bir adım atıyoruz. Zirve, iki ülke için de biz iş dünyası için de çok önemli. Büyük bir fırsat yakaladık.



İspanya ve Türkiye arasında çok fazla ortak değer var ama bizim için en önemlisi, ekonomilerindeki açılım.

"Türkiye'yi Latin Amerika pazarına yaklaştırmak bizim taahhüdümüz"

Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu, İspanya'nın da hem AB üyesi olması hem de Latin Amerika'daki bağlarıyla öne çıktığını vurgulayan Garamendi, "Türkiye'yi Latin Amerika pazarına yaklaştırmak bizim taahhüdümüz." ifadesini kullandı.

"Dijitalleşme, yeşil enerji gibi çok fazla fırsat ve ortak değerlerimiz var." diyen CEOE Başkanı, "Güven, bizim için anahtar olacak. O yüzden Türkiye ve İspanya hükümetlerinin yakın ilişkileri hayati öneme sahip." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye bölgede ve dünyada bir öncü"

Foruma ev sahipliği yapan BBVA Bankasının Başkanı Carlos Torres Vila da şöyle konuştu:

Türkiye'ye çok büyük bir güvenimiz var. Türkiye bölgede ve dünyada bir öncü. Avrupa'da da önemli bir konumu var. Bu da yabancı yatırımcılar için çok çekici.

"Türk lirasına değer kazandırdığını görüyoruz"

Konuşmasına Türkçe "BBVA'ya hoşgeldiniz" diyerek başlayan Torres, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye atılan adımlarla enflasyonu ve risk primini düşürmeye başladığını, Türk lirasına değer kazandırdığını görüyoruz. Bundan dolayı Türk devletini tebrik ediyoruz.

Torres ayrıca, İspanya hükümetini de "2024 yılı sonunda yüzde 2,5'lik büyüme yakalanabileceği ve bunun AB ortalamasının oldukça üzerinde olmasından dolayı" tebrik etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Türkiye-İspanya zirvesinin kapsamlı ortaklığa dönüşmesini memnuniyetle karşıladıklarının" altını çizerek sektörler arası mevcut iş birliğinin yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere yeni alanlarla geliştirilmesini öngördüklerini kaydetti.

"Bunu üçüncü ülkeler taşımak ve sürdürülebilir kılmak hedefimiz"

Olpak, "AB-Türkiye Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu bizim için son derece önemli, desteklerini bekliyoruz." dedi.

DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir de şu mesajı verdi: