Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gitti ve zirve öncesi Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Kral VI Felipe ile görüştü.
Madrid'deki temaslarını sürdüren Erdoğan, akabinde de Türkiye-İspanya İş Forumu'na katıldı.
Resmi karşılama töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Formu'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Başbakan Pedro Sanchez tarafından resmi törenle karşılandı.
Moncloa Sarayı'ndaki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'in yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.
Basın mensuplarına birlikte poz verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Sanchez, heyetlerini birbirine takdim etti.
Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez ikili görüşmeye geçti.
İspanya, Filistin'i tanıyan devletler arasında yer alıyor
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin'i tanımanın Filistinlilerin ve İsraillilerin barışa ulaşmalarına olanak tanıyan tarihi bir adım olduğunu söyleyerek, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanchez'e: Batı'nın yiğidi
İspanya Başbakanı Snchez'in Gazze'deki olaylar karşısında duruşu için “Batı’nın en yiğidi ‘Sanchez’ çıktı” demişti.
Açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:
İspanya Başbakanı Sanchez Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu.
İspanya, Sanchez ile “Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım” diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum.
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