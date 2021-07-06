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    Geert Wilders'ın hakaret suçu cezası onandı

    Faslılara ilişkin yaptığı açıklamalar sebebiyle yargılanan Wilders hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşti.
    • AA
    • 06.07.2021 - 16:25
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    Geert Wilders'ın hakaret suçu cezası onandı

    Hollanda'da azınlık gruba hakaret etmekten suçlu bulunan aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders için temyiz mahkemesinden karar çıktı.

    Hollanda Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Wilders'a Eylül 2020'de Lahey Temyiz Mahkemesi tarafından verilen "hakaret suçu" cezasının onandığı belirtildi.

    MAHKUMİYET KARARI KESİNLEŞTİ

    Bu karar ile Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 yıldır yargılanan Wilders hakkındaki mahkumiyet kararı kesinleşmiş oldu.

    Açıklamada, Wilders'ın temyiz mahkemesi kararına yaptığı itirazın kabul edilmediği aktarılarak, Hollanda Üst Mahkemesi Başsavcısı PG Silvis'in de mahkumiyetin onanması yönünde mütalaada bulunduğu kaydedildi.

    Geert Wilders ın hakaret suçu cezası onandı #1

    "HOLLANDA YOZLAŞMIŞ BİR ÜLKE"

    Onama kararının ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Wilders, "Hollanda hukukun üstünlüğünün iflas ettiği yozlaşmış bir ülke" ifadelerini kullandı.

    Kararı dikkate almayacağını belirten Wilders, konuşmaya devam edeceğini kaydetti.

    Hollanda DENK Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan "Wilders'ın ırkçı olduğu üst mahkemece teyit edildi" dedi.

    DAVA 7 YIL ÖNCE AÇILDI

    PVV lideri Wilders ile ilgili yargı süreci, 19 Mart 2014'te düzenlenen yerel seçim sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

    Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davada "ayrımcılığa teşvik" ve "nefret söylemi" suçlarından beraat ettirilmiş, "hakaret" suçundan mahkum edilmişti.

    Hem Wilders hem de Hollanda Savcılığı, alınan kararı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

    Geert Wilders ın hakaret suçu cezası onandı #2

    "AZ FASLI" İFADESİ

    Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda'da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı "Az az" cevabı üzerine "Gereğini yaparız" açıklamasında bulunmuştu.

    Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

    Mahkeme, Wilders'ı azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'a ayrıca başka bir ceza verilmemesine hükmetmişti.

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