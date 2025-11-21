Genelkurmay Başkanı'ndan Fransa'yı karıştıran sözler: Çocuklarınızı kaybetmeye hazır olun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Genelkurmay Başkanı General Fabien Mandon, Fransa'nın savaş durumunda 'kimliğini korumak için acı çekmeye ve gerekirse çocuklarını kaybetmeye hazır olması gerektiğini' söyledi.

Bu sözler muhalefet tarafından 'savaş kışkırtıcılığı' olarak nitelendirildi.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi ile diğer sol partiler, Mandon'un sözlerini 'kabul edilemez' olarak tanımladı.

"51 BİN SAVAŞ ANITI YETMEDİ Mİ?"

Komünist Parti lideri Fabien Roussel, "51 bin savaş anıtı yetmedi mi? Savunmaya evet, savaş çığırtkanlığına hayır" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini eleştirdi.

Aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi de tepki göstererek Fransızların 'Ukrayna için ölmeye hazır olmadığını' savundu.

SAVUNMA BAKANI: SÖZLERİ ÇARPITILDI

Tartışmalar üzerine Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Mandon'un sözlerinin 'siyasi amaçlarla bağlamından koparıldığını' söyleyerek görevinin tehditleri değerlendirmek ve muhtemel savaş senaryolarına karşı ülkeyi hazırlamak olduğunu belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nicolas Vaujour, "Komutanın görevi olası riskleri öngörmektir" diyerek Mandon'a destek verdi.

FRANSA, RUSYA İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Mandon, daha önce de Fransa'nın 3-4 yıl içinde Rusya ile Avrupa’da daha geniş bir çatışma riskiyle karşılaşabileceğini söylemişti.

2025 Ulusal Stratejik İncelemesi de Fransa'nın 2027-2030 arasında yüksek yoğunluklu bir çatışmaya ve siber saldırılar gibi 'hibrit tehditlerin' artmasına hazırlık yapması gerektiğini belirtiyor.

Hükümet, risk bilincini artırmak amacıyla vatandaşlara afetlerden siber saldırılara kadar çeşitli tehditlere karşı davranış ve hazırlık önerileri içeren bir rehber de yayınladı ve vatandaşlardan 'acil durum kiti' oluşturmasını istedi.