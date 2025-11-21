Gezmek için en ucuz ülke seçildi: Sadece 611 TL yetiyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde uygun maliyetli seyahat rotaları revaçta.

Yeni açıklanan araştırmaya göre, dünyada gezilmesi en ucuz yeri belli oldu.

Turistler, sadece 11 sterline yani yaklaşık 611 lira harcamayla bu ülkeyi tamamen keşfedilebiliyor.

Bu da ülkeyi kısa sürede "en uygun dünya seyahati" listelerinin zirvesine taşıdı.

DÜNYANIN EN UCUZ GEZİLECEK ÜLKESİ

Safari tur şirketi Go2Africa, ülkelerin yıllık turizm gelirlerini ve uluslararası ziyaretçi sayılarını karşılaştırarak 2024'ün en ekonomik destinasyonlarını belirledi.

Araştırmanın sonucunda İtalya; Vatikan şehri ile, "dünyanın gezilmesi en ucuz ülkesi" olarak öne çıktı.

Verilere göre Vatikan'ı ziyaret eden turistlerin kişi başı ortalama harcaması yalnızca 11 sterlin. Bu rakam, dünya ortalamasının çok altında.

ÇOĞU YER ÜCRETSİZ

Araştırmacılara göre bu düşük maliyetin en büyük nedeni Vatikan'ın yapısı.

Dünyanın hem yüzölçümü hem nüfus bakımından en küçük ülkesi olan bu mikro devlet, birkaç saatlik bir yürüyüşle baştan sona gezilebiliyor.

Yaklaşık 501 kişinin yaşadığı Vatikan'da konaklamaya ihtiyaç duyulmuyor; bu da masrafı neredeyse sıfıra indiriyor.

Sokaklar, meydanlar ve anıtların birçoğu ücretsiz ziyaret edilebiliyor.