Giorgia Meloni, Donald Trump ile görüşecek

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Washington'a gidiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt düzenlediği basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, 17 Nisan 2025’te İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Beyaz Saray’da resmi bir çalışma ziyareti için ağırlayacağını duyurdu.

İki lider arasındaki bu buluşmada, hem ABD-İtalya ilişkilerinin güçlendirilmesi hem de küresel meselelerin ele alınması bekleniyor.

"HARİKA BİR KADIN"

Trump ve Meloni en son 5 Ocak 2025’te, Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

Bu görüşme, Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Meloni’nin onu ziyaret eden ilk Avrupalı liderlerden biri olduğu bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Trump, Meloni’den övgüyle bahsederek, “Harika bir kadın, Avrupa’yı kasıp kavuruyor.” demiş ve sıcak bir atmosferde geçen görüşme, diplomatik bağların güçleneceğinin sinyalini verdi.

GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR

17 Nisan 2025’te Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmede ise daha somut ve kritik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Öncelikle, Trump’ın göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri politikası gündemin ana maddelerinden biri olacak. ABD’nin Türkiye’ye yüzde 10, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Çin’e yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi getirme kararı, özellikle Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkilerde gerilim yaratmıştı.

Meloni’nin, İtalya’nın ihracatçı bir ülke olarak bu vergilerden nasıl etkileneceğini ve AB ile ABD arasında bir ticaret savaşını önlemek için neler yapılabileceğini Trump ile görüşmesi öngörülüyor.