Görevinden alınan Güney Kore liderinden ilk açıklama

AA

Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim ilan eden Yoon Suk Yeol hakkında meclise görevinden alınmasına yönelik sunulan önerge meclis tarafından kabul edildi.

Yoon hakkındaki karar, Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu.

Önergenin kabul edilmesinin ardından Devlet Başkanı Yoon açıklamada bulundu.

"HALKIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Aldığım tüm eleştiri ve destekleri dikkate alarak sonuna kadar halkım için elimden geleni yapacağım" diyen Yoon, siyasi topluma "pervasız siyasetten kaçınma" çağrısında bulundu.

"GELECEĞE YÖNELİK YOLCULUĞUM DURMAYACAK"

Yoon, ayrıca, "Şimdilik ara veriyor olsa da, son iki buçuk yıldır halkla birlikte geleceğe yönelik yolculuğunun durmayacağını" belirtti.

Güney Kore'de muhalefet partilerinin, Yoon'un 3 Aralık gecesi başarısız sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için Meclise sundukları yeni önerge bugün oylanarak kabul edildi.