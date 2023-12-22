Görgü tanıkları, Prag'daki silahlı saldırıyı anlattı Saldırıya tanıklık eden Weizman, saldırgan gelmeden dakikalar önce bulunduğu odanın kapısını kilitlediğini söyledi. Weizman, "Vurulacak insanların olup olmadığına bakmak için her sınıfı dolaşıyordu" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Çekya'nın başkenti Prag'daki Karls Üniversitesi silahlı saldırıya sahne oldu.

Saldırı sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Silahlı saldırganı gören bir tanık, yaşadığı korku dolu anları anlatırken, canlarını son anda kurtardıklarını söyledi.

Saldırı, üniversitede gazeteci ve yüksek lisans öğrencisi olan Jakob Weizman'ın Arnavutça dil sınavına girmek için gelmesinden kısa bir süre sonra başladı.

"Sınav sırasında silah sesleri duydum"

Küçük bir odada sadece kendisi ve profesör vardı. Weizman, "Sınav sırasında silah sesleri ve çığlıklar duydum." dedi.

Profesör ile kendisinin ne yapacaklarını bilmediklerini ve donup kaldıklarını söyleyen Weizman, "Nihayet polisler gelmeye başladı ve daha fazla silah sesi ve çığlık duyuldu." ifadelerini kullandı.

"Kapıyı, saldırgan açmaya çalışmadan önce kilitledim"

Weizman, bulunduğu odadan paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

Şu anda Prag'daki sınıfımda sıkıştım kaldım. Saldırgan öldü ama tahliye edilmeyi bekliyoruz. Kapıyı, saldırgan açmaya çalışmadan önce kilitledim. Lanet olsun.

"Kapıları açmaya çalışıyordu"

25 yaşındaki Weizman, "Saldırganın fakültenin içinden çıkıp balkona geçtiğini ve dışarıdan insanlara ateş ettiğini düşünüyorum. Kaçmaya çalışanlar vardı." diye ekledi.

The Guardian'ın haberine göre, Weizman, kapıyı saldırgan açmaya çalışmadan yalnızca beş dakika önce kilitlediklerini anlatırken, "Kapıları açmaya çalışıyordu. Vurulacak insanların olup olmadığına bakmak için her sınıfı dolaşıyordu." şeklinde konuştu.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel ve Başbakan Fiala'dan tepki

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Başbakan Petr Fiala, Prag'daki Karls Üniversitesi'nde 15 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Pavel, üniversitede yaşanan saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Başbakan Fiala da Çekya halkına yaptığı konuşmada, saldırıyı trajik olarak tanımlayarak, olayın herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Fiala, "Bu korkunç eylemin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Birçoğunuz gibi ben de bu mide bulandırıcı şiddet karşısında derin üzüntü ve tiksinti duyuyorum." dedi.