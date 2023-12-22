Çekya'da 15 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Çekya'da üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıya ait ortaya çıkan yeni görüntülerde saldırganın çevredekilere ateş ettiği görüldü.

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İHA

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Charles Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Saldırganın ayrıca üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü belirlendi.

Silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak'ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.

Öğrenciler pencerelerden atladı

Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)