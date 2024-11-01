Greta Thunberg'den ABD seçimi yorumu: İki adayın da ellerinde kan var

DHA

ABD'nin 47’inci başkanını belirleyecek 5 Kasım seçimleri için geri sayım başladı.

Günler sonra yapılacak seçim için heyecan dorukta.

Dünya çapında ünlü isimler, ABD başkanlık koltuğuna oturmak için yarışan Kamala Harris ve Donald Trump'a desteklerini açıklıyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise, ABD seçimlerine ilişkin yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti.

"İNSANLIĞIN GELECEĞİ İÇİN SONUÇLARI ABARTMAK İMKANSIZDIR"

Greta Thunberg, açıklamasında, “Bu yıl dünyanın dört bir yanında birçok belirleyici seçim gördük. 5 Kasım'da, dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan ABD'nin sandık başına gitme zamanı geldi. Bu özel seçimin dünya ve insanlığın geleceği için sonuçlarını abartmak muhtemelen imkansızdır.” ifadelerini kullandı.

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN ABD AŞIRI KAPİTALİST BİR DÜNYA GÜCÜ OLACAK"

Thunberg açıklamasında her iki adayı da eleştirerek, “Trump'ın Harris’ten çok daha tehlikeli olduğuna şüphe yok. Ancak kim kazanırsa kazansın çalınmış topraklar ve yerli halklara yönelik soykırım üzerine kurulu bir ülke olan ABD, yine de emperyalist, aşırı kapitalist bir dünya gücü olacak. Dünyayı giderek artan bir çevre acil durumuyla ve eşitsiz bir dünyaya doğru götürmeye devam edecek.” dedi.

"İKİ ADAYIN DA ELLERİNDE KAN VAR"

İklim aktivisti Thunberg açıklamasında, Gazze’deki mevcut duruma dikkat çekerek, “Amerikalılara ana mesajım, yalnızca en az kötü seçeneğe razı olamayacağınızı hatırlamanızdır. Sadece oy vererek 'yeterince' şey yaptığınızı düşünemezsiniz, özellikle de bu iki adayın da ellerinde kan varken.

Filistin'deki soykırımın Biden ve Harris yönetimi altında, Amerikan parası ve suç ortaklığıyla gerçekleştiğini unutmayalım. Masum çocukları ve sivilleri bombalamak hiçbir şekilde 'feminist', 'ilerici' veya 'insani' değildir - tam tersidir, sorumlu bir kadın olsa bile.” ifadelerine yer verdi.