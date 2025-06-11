Grönland'da buz tabakası mayıs ayında 17 kat hızla eridi

AA

Grönland eriyor..

İklim değişikliğinin etkisiyle hızlanan buzul erimeleri, deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor..

Meteoroloji olaylarını inceleyen akademik işbirliği kuruluşu World Weather Attribution (WWA) Grönland'ın buz örtüsünün son durumuna yönelik araştırma yayımladı.

Araştırmada, İzlanda genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84'ünün mayısta "rekor sıcaklıklar" kaydettiği aktarıldı.

MAYIS AYINDA ERİME 17 KAT HIZLANDI

Grönland'daki buz tabakasının, geçen mayıstaki sıcak hava dalgası sırasında, ortalamanın 17 katı daha hızlı eridiği aktarılan araştırmada İzlanda ve Grönland'da benzer sıcaklıkların "yalnızca 100 yılda bir tekrar kaydedilebileceğine" işaret edildi.

İzlanda ve Grönland gibi "soğuğa adapte" bölgelerde sıcak hava dalgasının "benzersiz etkileri" olabileceğine dikkati çekilen araştırmada şunlar kaydedildi:

Grönland ve İzlanda'da altyapı soğuk havaya göre inşa edilmiş, bu da bir sıcak hava dalgası sırasında buzların erimesinin su baskınlarına, yollara ve altyapıya zarar vermesine yol açabileceği anlamına geliyor.

SICAKLIKLAR 26 DERECEYİ AŞMIŞTI

Bu yıl 15 Mayıs'ta İzlanda'da sıcaklıklar 26 dereceyi aşmıştı, bu durum Kuzey Atlantik ülkesi için "oldukça sıra dışı" olarak nitelendirilmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASI GRÖNLAND: UZAK VE DONMUŞ SEYREK NÜFUSLU ÜLKE

Dünyanın en büyük adası olarak bilinen ve 2,16 milyon kilometrekare yüz ölçüme sahip Grönland, Arktik bölgesinde yer alıyor. Ada'da sıcaklık yazları ortalama 10, kışları eksi 10 derece.

En seyrek nüfuslu bölgelerden birinde konumlanan "uzak ve donmuş" Ada'da, çoğunluğu yerli İnuit halkı olmak üzere yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor. Topraklarının yüzde 80'i buzullarla kaplı olduğundan nüfusun büyük çoğunluğu Ada'nın başkenti Nuuk civarındaki güneybatı kıyısında yaşıyor.