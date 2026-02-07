Grönland'dan ABD ile temaslara ilişkin değerlendirme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'daki varlığına ilişkin Grönland ile temasları sürüyor.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile birlikte başkent Nuuk'ta düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OLUMLU DEVAM EDİYOR" VURGUSU

Motzfeldt, temasların "olumlu bir şekilde devam ettiğini" belirtirken, görüşmelerin henüz Grönland'ın hedeflediği noktaya ulaşmadığını vurguladı.

"HENÜZ OLMAK İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Sürecin uzun olacağına işaret eden Motzfeldt, görüşmelerin hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin spekülasyonda bulunmak için erken olduğunu ifade ederek, "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu çok uzun bir yol olacak ve nihai olarak nereye varacağımızı söylemek için henüz çok erken" dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ise Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Grönland'a ilişkin konuları ele almak üzere ABD ile ek görüşmelerin planlandığını duyurdu.

Rasmussen, bu kapsamda özel bir çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatırken, ikinci toplantının da yakın zamanda yapılmasının beklendiğini ancak henüz net bir takvim bulunmadığını söyledi.