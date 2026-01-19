Guatemala'da cezaevi isyanlarının ardından 30 günlük sıkıyönetim ilanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Guatemala'da birden fazla hapishanede, otoritelerin sorumlusunun "Barrio 18" çetesi olduğunu açıkladığı isyanlar baş göstermişti.

Suçluların isyanlarda birçok kişiyi rehin alması ve taleplerde bulunmasının ardından can kayıpları yaşanmaya başlayınca Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, açıklamalarda bulundu.

Guatemala lideri, yaptığı açıklamada, çetelerin hükümeti baskı altına almak amacıyla şiddete başvurduklarını belirtti.

"BU TALEPLER ON YILLAR BOYUNCA KABUL EDİLMİŞTİ"

"Cezaevlerinde isyan çıkardılar ve hükümeti taleplerini kabul etmeye zorlamak amacıyla rehin aldılar. Bu talepler, on yıllar boyunca kabul edilmişti." diyen Arevalo, dün itibarıyla rehin alınan tüm görevlilerin kurtarıldığını ifade etti.

Arevalo, hükümetin çetelerle mücadelede izlediği güvenlik politikalarının sonuç verdiğini dile getirerek, 30 gün süreyle sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

7 POLİS ÖLDÜ

İçişleri Bakanı Marco Antonio Villeda da başkent Guatemala ve çevresindeki saldırılarda 7 polisin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını ve bir çete üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Villeda, olaylara karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 silaha ve 2 araca el koyulduğunu bildirdi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eğitim Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini açıkladı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YETKİLERİ GENİŞLETİLDİ

Guatemala yasalarına göre sıkıyönetim, kamu düzenine yönelik tehditler karşısında temel hak ve özgürlüklerin geçici olarak sınırlandırılmasına veya askıya alınmasına ve güvenlik güçlerinin yetkilerinin genişletilmesine olanak tanıyor.

ÇETELERİN BAŞLATTIĞI İSYANLAR

Ülkede 17 Ocak'ta 3 cezaevinde isyan çıkmış, mahkumlar çok sayıda görevliyi rehin almıştı. Hükümet, isyanlardan cezaevlerinde tutulan üyeleri için daha fazla ayrıcalık talep eden "Barrio 18" çetesini sorumlu tutmuştu.

Güvenlik güçlerinin "Barrio 18" elebaşı Aldo Duppie'nin tutulduğu cezaevinde kontrolü yeniden sağlamasının ardından başkent Guatemala'nın çevresinde çete saldırıları düzenlenmişti.