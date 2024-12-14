Güney Afrika'da bu yıl 600'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle can verdi

AA & Ensonhaber

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Aaron Motsoaledi, ülkede gıda yetersizliğinden kaynaklı çocuk ölümlerine ilişkin Ulusal Meclis'e sunulan soru önergesine verdiği yanıtta ülkede 2024 yılında 600'den fazla çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Motsoaledi, gıda yetersizliği kaynaklı çocuk ölümlerinin en çok ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde görüldüğünü, burayı Limpopo, Doğu Cape ve Gauteng eyaletlerinin izlediğini ifade etti.

40 MİLYON KİŞİ GIDA GÜVENSİZLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA

Güney Afrika Tarım Bakanlığı verilerine göre 63 milyon nüfuslu ülkede 10 milyonu üst seviyede olmak üzere yaklaşık 40 milyon kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunuyor.

Öte yandan tarım ürünü ihracatının geçen yıl 13,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığı Güney Afrika, kıtanın önde gelen gıda ihracatçısı ülkeleri arasında yer alıyor.