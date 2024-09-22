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Güney Afrika’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti

Güney Afrika’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti Güney Afrika’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı.