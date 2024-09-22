Güney Afrika’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti

İHA
Güney Afrika beyaz örtüyle kaplandı.
Cumartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapanırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.
SÜRÜCÜLER GECEYİ ARAÇLARIYLA YOLDA GEÇİRMEK ZORUNDA KALDI
Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi ve geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücülere acil yardım ekipleri ulaştı.
KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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