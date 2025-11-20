Güney Afrika'dan İsrail'in sürgün planına karşı adım: Filistinlileri kabul etmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yaptığı açıklamada, pasaportlarında çıkış damgası olmaksızın Filistin'den çıkarılarak özel uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg kentine getirilen 153 Filistinliye ilişkin, "Bu açıkça planlanmış bir operasyon çünkü sadece Güney Afrika'ya gönderilmiyorlar. Bu tür uçuşların gönderildiği başka ülkeler de var." dedi.

"FİLİSTİNLİLERİ DİĞER BÖLGELERDEN TEMİZLEMEYİ AMAÇLAYAN AÇIK BİR GÜNDEM"

Lamola, bu uçuşun Filistinlileri birçok ülkeye taşımayı amaçlayan "daha geniş bir gündemin parçası" olduğuna işaret ederek, "Bize daha fazla uçuş yapılmasını istemiyoruz çünkü bu Filistinlileri Gazze, Batı Şeria ve Güney Afrika'nın şiddetle karşı çıktığı diğer bölgelerden temizlemeyi amaçlayan açık bir gündem gibi görünüyor." diye konuştu.

Hükümetin 153 Filistinliyi taşıyan uçuşun karanlık bir operasyonun parçası olduğundan şüphelendiğini belirten Lamola, "Bu konu araştırılıyor ve Güney Afrika halkı sonucu zamanı gelince öğrenecek. Bu gerçekten de bizi endişelendiren bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİNLİLERİN İSRAİL'DEN GÜNEY AFRİKA'YA TRANSFERİ

İsrail'in Ramon Havalimanı'ndan, Kenya aktarmalı uçuşla 13 Kasım'da Johannesburg'daki O.R. Tambo Havalimanı'na iniş yapan 153 Filistinli, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca havalimanında bekletilmişti.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesi (BMA), Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda ülkeye girişine müsaade etmişti.

İsrail ordusuna bağlı bir birim olan Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Biriminden (COGAT) İsrail basınına yapılan açıklamada, Filistinlilerin, İsrail hükümetinin Gazze sakinlerinin ayrılmasına izin veren politikası kapsamında üçüncü bir ülkeden onları kabul etme onayı aldıktan sonra Gazze Şeridi'nden ayrıldığı belirtilmişti.

FİLİSTİNLİLERİN SÜRGÜNÜNÜ ORGANİZE EDEN STK

İsrail'in sıkı abluka uyguladığı Gazze'den Filistinlilerin çıkışını sağlayan "Mecd" isimli sivil toplum kuruluşunun, Filistinlilerin Gazze'den İsrail topraklarındaki Ramon Havalimanı'na gidişini nasıl organize ettiği, İsrail makamlarının onayını nasıl aldığı sorgulanıyor.

Filistinlilerin Gazze'den çıkışını organize eden sivil toplum kuruluşu kendini "Mecd" olarak tanıtıyor ve internet sitesine göre 2010'da Almanya'da kurulduğu savunuluyor. Mecd'in internet sitesi ise Şubat 2025'te kullanıma açılmış ve sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım bulunmuyor.

Mecd, adresini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesi olarak gösteriyor ancak burada herhangi bir ofisi bulunmuyor. İnternet sitesindeki telefon numaraları ise yanıt vermiyor. İsrail'de veya Almanya'da Mecd isminde kayıtlı bir STK da görünmüyor.

AA'nın ulaştığı kaynaklara göre, arkasında İsrail bağlantıları olduğu değerlendirilen Mecd'in, Gazze'den ayrılan Filistinlilerden bebek dahi olsa kişi başı 1500-2700 dolar arası ücret topladığı tespit edilmişti.