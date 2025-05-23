Güney Afrika'dan Trump'a yanıt: Bu yıl öldürülen 6 çiftçiden 5'i siyahi

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Güney Afrika’da beyaz çiftçilere yönelik “soykırım” yapıldığı yönündeki iddialarına Güney Afrika hükümetinden sert yanıt geldi. Polis Bakanı Senzo Mchunu, söz konusu iddiaların temelsiz olduğunu vurguladı ve çiftlik cinayetlerine ilişkin verileri paylaştı.

Mchunu, yaptığı açıklamada son günlerde Güney Afrika’daki suçlara dair tartışmaların “bambaşka bir yöne saptığını” ifade ederek, “‘Soykırım’ gibi ağır ve yabancı bir kavram, adeta zorlama bir şekilde gündeme sokuldu” dedi.

Bakan, 2025 yılı içinde ülkede meydana gelen çiftlik saldırılarında yaşamını yitiren altı kişiden beşinin siyahi Güney Afrikalılar olduğunu açıkladı. Bu durumun, cinayetlerin ırka dayalı olmadığı gerçeğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Mchunu, ülkedeki çiftlik cinayetlerinin tarih boyunca yanlış aktarıldığını ve “dengesiz bir anlatıyla” yansıtıldığını belirterek, “Gerçek şu ki, bu tür olaylarda hayatını kaybedenlerin çoğunluğu hep siyahi yurttaşlarımız olmuştur” dedi.

TOPRAK İŞGALİ İDDİALARINA DA YANIT

Trump’ın, Güney Afrika’da beyaz çiftçilerin topraklarının zorla alındığı yönündeki sözlerine de değinen Mchunu, bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Hükümetin böyle bir politikasının olmadığını vurgulayan Bakan, “Bazı topraksız vatandaşlarımızın yaptığı toprak işgali girişimleri, sistematik bir gasp anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN MEZARLIK VİDEOSU, PROTESTO GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Trump’ın, Beyaz Saray’da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede “soykırım kanıtı” olarak gösterdiği video da tartışma konusu oldu. Söz konusu videoda, yol kenarına dizilmiş haçların beyaz çiftçilere ait mezarları temsil ettiği iddia edilmişti. Ancak Mchunu, bu haçların aslında 2020 yılında KwaZulu-Natal'da düzenlenen bir çiftlik cinayeti protestosuna ait olduğunu ve sembolik amaçla konduğunu belirtti:

"Bunlar mezar değil, birer anma simgesi."

"GÜNEY AFRİKA'DA SUÇUN RENGİ YOK"

Mchunu, Trump’a seslenerek, “ABD’ye ve halkına saygımız sonsuz; ancak bu ‘soykırım’ hikâyesine hiçbir saygımız yok. Zira ortada ne somut bir kanıt ne de tutarlı bir veri var” dedi.

Öte yandan Güney Afrika, dünyanın en yüksek suç oranına sahip ülkelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2024 yılı boyunca ülkede 26 binin üzerinde cinayet işlendi. Bu da her gün ortalama 72 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Yılın ilk üç ayında ise 5 bin 727 cinayet, 13 binden fazla cinsel saldırı ve 50 bini aşkın soygun vakası kayda geçti.

Yetkililer, bu verilerin suçun toplumun tüm kesimlerini hedef aldığını ve olayların etnik ya da ırksal bir zemine oturtulamayacağını açıkça ortaya koyduğunu savunuyor.