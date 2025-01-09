Güney Kıbrıs'a giden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a protestolu karşılama

AA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulundu.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile bölgesel konuları görüşmek üzere öğle saatlerinde Güney Kıbrıs'a uçakla gelen Herzog, Larnaka Havalimanı çıkışında Kıbrıs Barış Konseyi ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) mensupları tarafından protesto edildi.

ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ BAŞKANLIK SARAYI'NDA TOPLANDI

Filistin ve Lübnan'da İsrail tarafından katledilen çocukların fotoğrafları ve İsrail'in savaş suçu işlediğine dair dövizler taşıyan protestocular, Herzog ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Başkent Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda gösterici de Hristodulidis ile Herzog'un görüşmesini protesto etti.

"FİLİSTİN'DEN ELİNİ ÇEK"

Başkanlık Sarayı önündeki gösteride, bazı protestocuların taşıdıkları üzerinde "İsrail soykırım yapıyor!", "Filistin'den elini çek!" ve "Ülkemizden defol!" yazılı pankartlar dikkat çekti.

İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle Lefkoşa ve Larnaka'da trafikte aksamalar yaşandı.

Rum basını, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelişi nedeniyle polisin geniş güvenlik önlemleri alarak bazı yolları trafiğe kapattığını belirtti.