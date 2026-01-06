Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile Çin Devlet Başkanı Şi selfie çekildi

- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Çin'de resmi ziyarette bulunuyor.
- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çekildiği selfie sosyal medyada ilgi gördü.
- Liderlerin neşeli anları sosyal medya platformlarında dikkat çekti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 4 günlük resmi ziyaret için Çin'de.
Pekin şehrinde bulunduğu ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
DEVLET BAŞKANLARI SELFIE ÇEKİLDİ
Başkan Şi ile konuşurken cep telefonunu eline alan Başkan Lee, Çinli lidere selfie çekilmeyi teklif etti.
Liderler kahkaha ve gülümsemeler eşliğinde selfie yaptı.
EŞLERİ DE KATILDI
Devlet Başkanlarının fotoğraf çekildiğini gören eşleri, yanlarına gelerek fotoğrafa katıldı.
Lee ve Şi'nin yaşadığı neşeli anlar, X gibi sosyal medya platformlarında kullanıcıların dikkatlerini çekti.
Güney Kore lideri Lee Jae-myung'un 7 Ocak'ta Çin'den ayrılması bekleniyor.