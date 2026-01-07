Donald Trump: Çin ve Rusya'nın korktuğu, saygı duyduğu tek ulus ABD'dir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Başkan Trump, son olarak bugün akşam saatlerinde Truth Social hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

Trump, mesajında Rusya ve Çin'e gözdağı vererek "Çin ve Rusya'nın korktuğu ve saygı duyduğu tek ulus, Donald J. Trump tarafından yeniden inşa edilen ABD'dir." dedi.

"BİZ HER ZAMAN NATO'NUN YANINDA OLACAĞIZ"

Rusya ve Çin'in ABD olduğu sürece NATO'ya saldıramayacağını iddia eden Trump, şunları kaydetti:

Rusya ve Çin’in, Amerika Birleşik Devletleri olmadan NATO’dan hiçbir korkusu yok ve eğer bize gerçekten ihtiyaç duyulursa NATO’nun yanımızda olacağından şüpheliyim.



İlk dönemimde ordumuzu yeniden inşa ettiğim ve buna devam ettiğim için herkes çok şanslı.



Onlar bizim yanımızda olmasa bile biz her zaman NATO’nun yanında olacağız.

"BEN ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE KİMSE GSYH'NİN YÜZDE 2'SİNİ BİLE VERMİYORDU"

Açıklamasında ayrıca NATO, müttefiklerine savunma harcaması eleştirisinde bulunan Başkan Trump, "NATO’nun büyük hayranı olan herkes için hatırlatıyorum: Ben ortaya çıkmadan ÖNCE çoğu ülke GSYH’nin %2’sini bile vermiyordu ve faturalarını ödemiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ise aptalca onların parasını ödüyordu!

Onları saygılı bir şekilde %5 GSYH seviyesine çıkarmayı başardım ve hemen ödemeye başladılar. Herkes bunun yapılamayacağını söyledi ama yapıldı; çünkü her şeyden öte, hepsi benim arkadaşım." dedi.

"BEN OLMASAM RUSYA UKRAYNA'YI ELE GEÇİRMİŞTİ"

Bir kez daha Nobel Barış Ödülü'nün kendisinin hakkı olduğunu savunan Trump, şu ifadeleri kullandı: