Güney Kore Devlet Başkanı, Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin detaylar, Yonhap ajansının haberinde yer aldı.
İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Görüşmede liderler, iki ülke arası işbirliklerinin "stratejik ve geleceğe yönelik" alanlara genişletilmesi gerektiği konusunda anlaştı.
SAVUNMA VE ENERJİ İŞBİRLİKLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALINDI
İki lider, Seul-Abu Dabi ilişkilerinde savunma, silah sanayisi, enerji, yapay zeka ve ileri teknoloji endüstrilerinde işbirliklerinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı.
Lee, görüşmede, Güney Kore ile BAE arasında 2018'de tesis edilen "Özel Stratejik Ortaklığı" ilerletmeyi ümit ettiğini de belirtti.