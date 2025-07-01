Güney Kore Devlet Başkanı, Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü İki ülke liderinin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Güney Kore ve BAE arasında savunma ve enerji işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı öğrenildi.