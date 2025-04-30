Güney Kore istihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 600 Kuzey Kore askeri öldü

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Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) istihbarat komitesine kapalı kapılar ardında verdiği 'brifing' sırasında yapılan değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden Kuzey Kore askerlerine ilişkin veriler sunuldu.

Yaklaşık 600 Kuzey Kore askerinin savaşta hayatını kaybettiği belirtilirken, 4 bin kadar askerin ise yaralandığı bildirildi.

KUZEY KORE'NİN, RUSYA'YA 15 BİN ASKER GÖNDERDİĞİ KAYDEDİLDİ

Kuzey Kore'nin Rusya'ya 15 bin civarında asker gönderdiği kaydedilen değerlendirmede, Kuzey Kore'nin, askerleri iki aşamalı olarak Rusya'ya konuşlandırdığı aktarıldı.

Değerlendirmede, Kuzey Kore'nin yeniden asker konuşlandırdığına dair bir işaret tespit edilmediği belirtildi.

BÖLGENİN GERİ ALINMASINA YARDIM ETMENİN AMAÇLANDIĞI BELİRTİLDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) ülkenin Merkez Askeri Komisyonundan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, ilk kez Rusya'ya asker gönderildiği doğrulanmıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında 'Rusya'nın Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek' amacıyla asker gönderdiği aktarılmıştı.