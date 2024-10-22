Güney Kore ve İngiltere'den Kuzey Kore mesajı: Rusya'ya asker göndermesini kınıyoruz

AA

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş ve eleştirilerin hedefi oluştu.

Son açıklama ise, Güney Kore ve İngiltere'den geldi.

Kınama mesajı yayınlayan Güney Kore ve İngiltere, "Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında Moskova safında savaşması için asker göndermesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadesinde bulundu.

"EN GÜÇLÜ İFADELERLE KINIYORUZ"

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Seul'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddialar hakkında ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kuzey Kore'nin hukuka aykırı silah transferlerine devam etmesini ve Moskova'nın Ukrayna'daki hukuka aykırı savaşını desteklemek üzere Rusya'ya asker göndermesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz.

'ULUSLARARASI TOPLUMLA BİRLİKTE TEDBİR ALMA' VURGUSU

Rusya'nın "asker ve silah göndermesi karşılığında Kuzey'e ne sağladığının izlendiği" belirtilen açıklamada, Moskova'nın Pyongyang'a muhtemel nükleer ya da balistik füze teknolojisi transferinden "derin endişe" duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerinin güvenliğinin "birbiriyle bağlantılı olduğu" kaydedilerek, Güney Kore ve İngiltere'nin, Moskova ve Pyongyang'ı "caydırmak için uluslararası toplumla birlikte tedbir almakta kararlı olduğu" vurgulandı.

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERDİĞİ İDDİALARI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini aktarmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey'in Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü belirtmişti.

"ÇOK FAZLA ÇELİŞKİLİ BİLGİ GÖRÜYORUZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkati çekmiş, ve şöyle konuşmuştu:

Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor.



Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor.

Sözcü Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olup olmadığı ve Ukrayna’daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtında bulunmuştu.