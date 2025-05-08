Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

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Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

WONSAN'DAN BALİSTİK FIRLATMA

Ülkenin doğusundaki Wonsan bölgesinden yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

FÜZELER 800 KM UÇTU, JAPON DENİZİ'NE DÜŞTÜ

Kuzeydoğu yönüne ilerleyen ve azami 100 kilometre irtifaya ulaşan füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştü.

"GÖZLEM SÜRÜYOR, BİLGİ PAYLAŞILIYOR"

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelere karşı gözlem faaliyetleri ile ABD ve Japonya ile yakından bilgi paylaşımının sürdürüldüğünü kaydetti.

Japonya Savunma Bakanlığı da füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

ABD ORDUSU, KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİNİ KINADI

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerini kınadığını bildirdi.

INDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemelerine ilişkin, "ABD bu eylemleri kınıyor ve Kuzey Kore'yi daha fazla hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemden kaçınmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füze denemelerinin, ABD askeri personeli ya da toprakları ile bölgedeki müttefikleri için "bir tehdit" oluşturmadığı bildirildi.