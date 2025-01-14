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İHA

Güney Kore’de korku dolu anlar yaşandı.

Başkent Seul’un kuzeyindeki Goyang kentinde bir kavşakta onlarca araç, hızla birbirine çarptı.

İlk bilgilere göre 43 aracın karıştığı kaza sonrası Güney Koreli yetkililer, kazada yaralanan 9 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğünü açıkladı.

KAZANIN SEBEBİ BUZ TUTAN YOL

Bölge güvenlik kordonuna alınırken polis, zincirleme kazanın yolun buz tutması sonucu meydana geldiğini ve diğer kazalara da neden olduğunu bildirdi.

Otoyolda 3 kilometrelik trafik sıkışıklığına neden olan kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.