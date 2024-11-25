Güney Kore'de, askerlikten kilo alarak kaçmaya çalışan kişiye hapis cezası verildi

AA

Güney Kore'den dünya medyasına şaşırtan bir olay yansıdı.

Dongbu Bölge Mahkemesi, ismi belirtilmeyen 26 yaşındaki bir erkeğin askeri hizmet yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu kişinin askerliğe uygunluk için yapılan muayene öncesinde günlük tükettiği besin ve su miktarını kasıtlı olarak artırdığına hükmederek 2 yıl ertelemeli bir yıl hapis cezası verdi.

ASKERE GİTMEMEK İÇİN KASITLI OLARAK KİLO ALDI

Kişinin, kilo almak için "belirli planlar sunarak onu cesaretlendiren arkadaşının" hazırladığı diyeti takip ettiğini belirten mahkeme, bu kişiye de suça yardım ve yataklık etme gerekçisiyle 2 yıl ertelemeli 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık ile arkadaşının daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymediği ve sanığın hatasını kabul ettiği için "hafif" cezalandırma yapıldığını aktardı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kişinin, Ekim 2017'de yapılan ilk muayenesinde muharip rolde askerlik yapmasına olanak veren "2. kategoride", Haziran 2023'te yapılan son muayenesinde ise askerlik görevini başka bir devlet dairesinde yerine getirebilmesine olanak veren "4. kategoride" sınıflandırıldığı kaydedildi.

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.