Güney Kore'de balıkçı teknesi battı: 2 ölü, 12 kayıp

İHA

Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında seyreden 16'sı Güney Koreli ve 11'i yabancı olmak üzere 27 mürettebat taşıyan 129 tonluk Geumseong adlı balıkçı teknesi, bilinmeyen bir sebeple battı.

27 kişinin sulara gömüldüğü kaza sonrası su yüzüne çıkmayı başaran kişiler, yardım çağrısında bulundu.

Mürettebatın yaptığı yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, 2'si bilinci kapalı olan toplam 15 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

2 ÖLÜ, 12 KAYIP

Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 129 tonluk balıkçı teknesinin yerel saatle 04.30 sıralarında battığı bildirildi.

Durumu ağır olan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 10'u Güney Koreli ve 2'si yabancı 12 kayıp mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

ANİDEN ALABORA OLDU

Sağ kurtarılan mürettebatın ifadelerine göre ise, Geumseong adlı teknenin, tutulan balıkların başka bir tekneye aktarıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alabora olduğu ve battığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sırasında biri aşçı olan 2 kişinin teknenin içinde olduğu, diğer mürettebatın çoğunun ise can yeleği olmadan güvertede çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.