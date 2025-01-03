Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı
İHA

Güney Kore’nin Seongnam kentinde, yerel saatle 16.37 sıralarında dükkan ve dairelerin bulunduğu 8 katlı bir binada yangın çıktı.

Alevler nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BİNAYI TERK ETTİLER

80 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında, 50 kişi hızla binayı terk etti.

40 KİŞİ KURTARILDI

Binada mahsur kalan 40 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dumandan etkilenen 12 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının binanın birinci katında bulunan restoranın mutfağında başladığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor