Güney Kore’de binada yangın: 40 kişi kurtarıldı

İHA
Güney Kore’nin Seongnam kentinde, yerel saatle 16.37 sıralarında dükkan ve dairelerin bulunduğu 8 katlı bir binada yangın çıktı.
Alevler nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
BİNAYI TERK ETTİLER
80 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında, 50 kişi hızla binayı terk etti.
40 KİŞİ KURTARILDI
Binada mahsur kalan 40 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Dumandan etkilenen 12 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yangının binanın birinci katında bulunan restoranın mutfağında başladığı belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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