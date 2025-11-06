Güney Kore’de elektrik santralinde çökme: 7 kişi mahsur kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kore’nin doğu kıyısında yer alan Ulsan kentinde, Korea East-West Power’a ait elektrik santrali binasının çökmesi sonucu en az yedi kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Ulusal İtfaiye Ajansı, olayın perşembe günü yerel saatle 14.00’te (05.00 GMT) meydana geldiğini açıkladı.

2 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, büyük yapının çökmesiyle iki kişinin kurtarıldığını, ancak en az yedi kişinin hâlâ enkaz altında olduğunu belirtti. Bölgede çok sayıda arama kurtarma ekibinin çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

BAŞBAKAN: "TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN"

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, tüm bakanlıklara “tüm personel ve ekipmanların seferber edilmesi, önceliğin mahsur kalanların kurtarılmasına verilmesi” talimatını verdi. Başbakanlık Ofisi ayrıca, çevredeki vatandaşların güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini duyurdu.

YIKIM HAZIRLIKLARI SIRASINDA ÇÖKME

Yetkililer, kazanın kullanım dışı durumdaki termik santralin yıkım hazırlıkları esnasında gerçekleştiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.