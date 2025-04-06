Güney Kore'de helikopter kazası: 1 ölü

İHA

Güney Kore'nin Daegu şehrinde devam eden orman yangınlarına müdahale eden bir yangın söndürme helikopteri düştü. Olay, yerel saatle 15.41'de Daegu'nun kuzeybatısındaki bir dağda gerçekleşti. Kazada helikopterin pilotu hayatını kaybetti. İtfaiye yetkilileri, helikopterin düşüşünü doğrularken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

GEÇEN AY DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Bir diğer helikopter kazası da geçen ay yaşanmıştı. O dönemdeki orman yangınları nedeniyle 30 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz hafta, aynı yangın söndürme çalışmalarında bir helikopter daha düşmüş ve pilot hayatını kaybetmişti.