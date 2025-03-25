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AA

Güney Kore, orman yangınları ile sarsılıyor..

Kontrolden çıkan orman yangınları, yayılıyor.

Yaşanan son gelişmede yangınlar, Kuzey Gyeongsang Eyaletine bağlı Uiseong ilçesinde bulunan yaklaşık 1300 yıllık bir Budist tapınağını yok etti.

UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI RİSK ALTINDA

Budist rahip Silla tarafından 681 yılında inşa edilen Gounsa Tapınağı tahrip edildi. Tapınağın 9. yüzyıldan kalma Taş Oturan Buda'sı, yangın beklentisiyle güvenli bir yere taşındı.

Orman yangını Uiseong'dan kuzeye, Gyeongsang'ın başkenti Andong şehrine doğru yayılırken, Joseon Hanedanlığı'ndan kalma Hahoe Halk köyü ve aynı dönemden kalma yerel bir akademi olan Byeongsan Seowon da dahil olmak üzere daha fazla UNESCO Dünya Mirası alanı risk altında.

SEUL İÇİN KRİZ UYARI SEVİYESİ "DİKKAT"TEN "UYARI"YA YÜKSELTİLDİ

Orman yangınları komşu Cheongsong ilçesine de sıçradı ve daha fazla tahliyeye yol açtı.

Kore Ormancılık Servisi Salı günü Seul için kriz uyarı seviyesini "dikkat"ten "uyarı"ya yükseltti ve yangınların yayılmaya devam etmesi üzerine ciddi bir ulusal olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer, orman yangınlarının öngörülemeyen kuvvetli rüzgarlar ve aşırı kuraklık nedeniyle "kontrolden çıktığını" söyledi.

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Uiseong'da gece boyunca 4 bin hektardan fazla alan yandı ve salı sabahı itibarıyla etkilenen toplam alan yaklaşık 12 bin 700 hektara ulaştı.

Yetkililer, yangının Andong'a doğru ilerlemesiyle mücadele için 77 helikopter ve 3 bin 154 personelin görevlendirileceğini duyurdu.

Orman yangınlarında şu ana kadar en az dört kişi hayatını kaybederken cesetlerin tamamı, Güney Gyeongsang eyaletine bağlı Sancheong'da bulundu.

Yüzlerce kişi tahliye edildi, daha fazla tahliye bekleniyor.