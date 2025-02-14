İHA
Güney Kore, yangın faciası ile sarsıldı..
Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki bir otel inşaatında çıkan yangın sonrası, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6 CAN KAYBI
Faciada 6 işçi hayatını kaybetti, 25 işçi yaralandı.
Güney Kore Devlet Başkan Vekili Choi Sang-mok, yangını söndürmek için mevcut tüm kaynakların kullanılması talimatı verdi.
YANGININ YALITIM MALZEMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI BİLDİRİLDİ
Yangının yalıtım malzemesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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