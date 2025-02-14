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Güney Kore'de otel inşaatında yangın paniği

Güney Kore'de otel inşaatında yangın paniği İnşaat halindeki Banyan Tree Oteli'nin inşaatında çıkan yangında, yapılan incelemelerde 6 işçinin hayatını kaybettiği, 25 işçinin ise yaralandığı bildirilirken, daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe edildiği öğrenildi.