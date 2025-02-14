İHA

Güney Kore, yangın faciası ile sarsıldı..

Güney Kore'nin liman kenti Busan'daki bir otel inşaatında çıkan yangın sonrası, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 CAN KAYBI

Faciada 6 işçi hayatını kaybetti, 25 işçi yaralandı.

Güney Kore Devlet Başkan Vekili Choi Sang-mok, yangını söndürmek için mevcut tüm kaynakların kullanılması talimatı verdi.

YANGININ YALITIM MALZEMESİNDEN KAYNAKLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Yangının yalıtım malzemesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, daha fazla can kaybının yaşanmasından endişe edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor