Güney Kore'de tüm vatandaşlara karşılıksız para dağıtılacak

Ekonomik durgunlukla mücadele eden Güney Kore, daha önce benzeri görülmemiş bir adım atarak tüm vatandaşlarına nakit para desteği sağlama kararı aldı.

Cumartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre, programın temel amacı iç tüketimi teşvik ederek piyasaları hareketlendirmek ve ihtiyaç sahibi kesimlere doğrudan destek olmak.

HER VATANDAŞA EN AZ 4 BİN 400 TL ÖDEME YAPILACAK

Program kapsamında, 18 Haziran itibarıyla ülkede ikamet eden her Güney Kore vatandaşına, tek seferlik ve karşılıksız olarak 150 bin won (yaklaşık 4.400 TL) ödeme yapılacak.

Ödemelerin 21 Temmuz'dan itibaren 8 haftalık bir süreçte tamamlanması planlanıyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE VE KIRSAL KESİME DAHA YÜKSEK DESTEK

Hükümet, sosyal adaleti gözeterek ödeme miktarlarını gelir düzeyine ve yaşanılan bölgeye göre artırma kararı aldı.

Yoksullar ve tek ebeveynli aileler, 300 bin won (yaklaşık 8 bin 800 TL) alacak.

Geçimini devlet yardımıyla sağlayanlar, 400 bin won (yaklaşık 12 bin TL) alacak.

Seul dışında yaşayanlar, bölgesel kalkınmayı teşvik amacıyla ekstra 30 bin won (yaklaşık 900 TL) alacak.

Nüfusu azalan köylerde yaşayanlar ek olarak 50 bin won (yaklaşık bin 450 TL) daha alacak.

Ayrıca, en düşük gelir grubundaki yüzde 90'lık kesime, eylül ve ekim aylarında 100 bin wonluk (yaklaşık 2 bin 900 TL) ek bir ödeme daha yapılacak.

YABANCILAR DA UNUTULMADI

Programdan genel olarak yabancılar faydalanamasa da, ülkede kalıcı oturum izni olanlar, evlilik yoluyla göç edenler ve mülteci statüsündeki kişiler de bu nakit desteğinden yararlanabilecek.

AMAÇ, EKONOMİYİ RESESYONDAN KURTARMAK

Bu devasa nakit desteği, Ulusal Meclis'in onayladığı 31,8 trilyon wonluk (yaklaşık 930 milyar TL) ek bütçeden karşılanacak.

Programdan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Kim Min-jae, hedeflerini, "Tüketimi teşvik ve ihtiyaç sahiplerine destekle ekonominin düzelmesini hedefliyoruz" sözleriyle açıkladı.

KIL PAYI KURTULMUŞTU

Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi olan Güney Kore, 2024 yılında teknik resesyona girmekten kıl payı kurtulmuştu.

Ülkedeki siyasi çalkantılar ve eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden alınmasının ardından göreve gelen yeni Başkan Lee Jae-myung, ekonomiyi canlandırma sözü vermişti.

Bu program, yeni yönetimin bu sözü yerine getirme yolunda attığı en somut adımlardan biri olarak görülüyor.