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- Gürcistan'da bankayı soymaya çalışan soyguncu yakalandı
Gürcistan'da bankayı soymaya çalışan soyguncu yakalandı
- AA
- 09.09.2021 - 23:26
Gürcistan'ın Kvareli şehrinde silahlı soyguncu etrafa dehşet saçtı.
Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, Gürcistan Bankası'nın şubesine giren ve birkaç kişiyi rehin alan silahlı soyguncu gözaltına alındı.
"SOYGUNCU GÖZALTINA ALINDI"
İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Keti Kovziaşvili, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamasında, Kvareli'de, Gürcistan Bankası'nın merkez şubesine giren silahlı kişinin yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu yakalandığını belirtti.
Kovziaşvili, "Özel operasyon başarıyla tamamlandı. Polisler, bankada insanları rehin alan kişiyi gözaltına aldı." dedi.
HERKESİN DURUMU İYİ
Soyguncu tarafından rehin alınan kişilerin hepsinin serbest bırakıldığını kaydeden Kovziaşvili, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Basında yer alan haberlere göre, bankaya silah tehdidiyle giren soyguncu, yaklaşık 160 bin dolar (500 bin Gürcistan Larisi) talep etti.
Gürcistan'da bankayı soymaya çalışan soyguncu yakalandı VİDEO