Gürcistan'da bankayı soymaya çalışan soyguncu yakalandı

Kvareli şehrinde silahlı soyguncu, Gürcistan Bankası'na girerek insanları rehin aldı. 160 bin dolar talep eden soyguncu, ekiplerin yoğun çabası sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Gürcistan'ın Kvareli şehrinde silahlı soyguncu etrafa dehşet saçtı.

Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, Gürcistan Bankası'nın şubesine giren ve birkaç kişiyi rehin alan silahlı soyguncu gözaltına alındı.

"SOYGUNCU GÖZALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Keti Kovziaşvili, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamasında, Kvareli'de, Gürcistan Bankası'nın merkez şubesine giren silahlı kişinin yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Kovziaşvili, "Özel operasyon başarıyla tamamlandı. Polisler, bankada insanları rehin alan kişiyi gözaltına aldı." dedi.

HERKESİN DURUMU İYİ

Soyguncu tarafından rehin alınan kişilerin hepsinin serbest bırakıldığını kaydeden Kovziaşvili, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Basında yer alan haberlere göre, bankaya silah tehdidiyle giren soyguncu, yaklaşık 160 bin dolar (500 bin Gürcistan Larisi) talep etti.

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