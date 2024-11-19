Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, başkent Tiflis'te trafiğe kapattıkları bir caddede çadır kurmuştu.
Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, dün akşam saatlerinde parlamento binasının önünde toplandı.
PROTESTO ETTİLER
Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden göstericiler, yeniden seçim yapılmasını talep etti.
Göstericiler, "Oyunu Geri Al" yazılı pankartlar taşıdı.
Parlamento önündeki gösteri devam ederken, muhalefetteki "Değişim İçin Koalisyon" seçim bloku liderleri ve destekçileri Tiflis'teki İlia Çavçavadze Caddesi'ni trafiğe kapattı.
POLİS TRAFİĞE AÇTI
Gürcistan'da 26 Ekim'deki parlamento seçimi sonuçlarını kabul etmeyen göstericilerin başkent Tiflis'te trafiği kapatarak çadır kurduğu cadde, polisin müdahalesiyle açıldı.
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