Gürcistan'da iktidar partisinin kurucusu ABD yaptırım listesine alındı

DHA

Gürcistan'da iktidarda olan Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili, ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İvanişvili'yi Rusya'nın çıkarı için ülke geleceğini baltalamakla suçladı.

"TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINI ENGELLEDİ"

Blinken, "ABD, Gürcistan'ın iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve fahri başkanı İvanişvili'yi, Rusya Federasyonu'nun çıkarı uğruna Gürcistan'ın demokratik geleceğini baltaladığı gerekçesiyle suçlu buldu.

Gürcü Hayali Partisi'nin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'da temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi." dedi.

KARARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “İvanişvili bugün Tiflis'teki fiili yönetici ve Gürcistan'ı Putin'in kontrolüne teslim etmek için elinden geleni yapıyor. Bölgemizdeki herhangi bir ülkenin kaybı, bir ulus için demokrasinin yok edilmesi demektir. Rus etkisinin yayılması tüm bölge ve tüm halklar için bir tehdit oluşturmaktadır. ” dedi.