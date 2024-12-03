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AA

Gürcistan'da sokaklar karıştı.

Gürcistan'da Başbakan İrakli Kobakhidze hükümetinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028 yılına kadar askıya alma kararına karşı protestolar düzenlendi.

5 gün önce başkent Tiflis'teki parlamento binası önünde toplanan protestocular, parlamento binasına havai fişek ve taşla saldırı düzenledi.

Bu saldırılar sonrası göstericiler ve polis arasında da gerilim arttı.

Ortalık savaş alanına dönerken polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

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GÖSTERİCİLER DAĞILMAYA BAŞLADI

Daha sonra göstericiler parlamento binasına yakın Şota Rustaveli Caddesi'nde barikatlar kurarak polise tekrar piroteknik, boya, taş, cam şişesi gibi farklı eşyalar attı.

Polis ekipleri de göstericilerin saldırılarına saatler boyunca yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Birkaç kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi sabah erken saatlere kadar sürdü.

Yerel saatle 06.00 civarında Şota Rustaveli Caddesi'ndeki göstericiler dağılmaya başlayınca, yüzlerce gösterici İlia Çavçavadze Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Bir grup gösterici ise Tiflis İvane Javakhişvili Devlet Üniversitesi önünde bekleyişini sürdürüyor.

CUMHURBAŞKANI, POLİSİN GÖSTERİCİLERE MÜDAHALESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise X hesabından yaptığı açıklamada, polisin parlamento önündeki göstericilere müdahale etmesine tepki gösterdi.

Polisin barışçıl gösteriye müdahale ettiğini kaydeden Zurabişvili, "Bu, ifade özgürlüğüne ve protesto etme hakkına bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise gösterideki bazı grupların şiddet eylemine başvurduğu ifade edildi.

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HÜKÜMETTEN AB İLE MÜZAKERELERİN DURDURULMASI KARARI

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını vurgulayarak, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." demişti.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

GÜRCİSTAN'IN KARARINA TEPKİLER

Hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerinin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin müzakereleri askıya alması kararını eleştiren göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uyguladı.