Gürcistan'da yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili protestoların gölgesinde yemin etti

İHA

Gürcistan'da 14 Aralık’ta parlamentoda yapılan oylamada iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin adayı, eski milli futbolcu Mikheil Kavelaşvili, 224 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gürcistan'da ilk kez halk oylaması yerine parlamento binasında 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından yapılan seçimde cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili bugün parlamentoda törenle yemin etti.

GÖREVE BAŞLADI

Parlamento binası dışında gerçekleştirilen protestoların gölgesinde yemin ederek göreve başlayan Kavelaşvili ülkenin 6. Cumhurbaşkanı oldu.

Yaklaşık 40 dakika süren törene, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin kurucusu Bidzina İvanişvili, Başbakan İrakli Kobakhidze, parlamento üyeleri, belediye temsilcileri, Acara ve Abhazya Yüksek Konseyi üyeleri, kabine üyeleri ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri katıldı.

Ancak törene muhalefet partileri katılmadı.

YEMİN ETTİ

İncil'e ve Gürcistan Anayasası'na el basarak yemin eden Kavelaşvili, "Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak, Allah ve halk huzurunda Gürcistan Anayasasını, ülkenin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve bölünmezliğini koruyacağıma, cumhurbaşkanlığı görevlerimi vicdanla yerine getireceğime, ülkemin vatandaşlarının güvenliği ve refahı için halkımın ve vatanımın kalkınması ve gücüne katkı sağlayacağıma yemin ederim" dedi.

Yemin töreni Gürcistan milli marşının okunmasıyla sona erdi.

ESKİ FUTBOLCU KAVELAŞVİLİ'YE “KIRMIZI KARTLI” PROTESTO

Kavelaşvili'nin yemin töreni muhaliflerin protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşti.

Sabah saatlerinde Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’yi uğurlayan binlerce eylemci, daha sonra parlamento binasının önünde toplandı.

Kavelaşvili'nin futbolcu olduğunu söyleyen göstericiler, çiçeği burnunda Cumhurbaşkanını kırmızı kartla protesto etti. Eylemciler, Kavelaşvili karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, 28 Kasım'dan bu yana devam eden eylemlerde gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılmasını ve ülkede yeniden genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

MİKHEİL KAVELAŞVİLİ TEK ADAYDI

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri, parlamentonun meşruiyetini kabul etmedikleri için cumhurbaşkanı adayı çıkarmazken iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin adayı Mihail Kavelaşvili tek aday oldu.

Muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçiminin meşru olmadığını savunuyor.

ANAYASAYA GÖRE SEÇİMLER SEÇİM KURULU TARAFINDAN YAPILDI

Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı, 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçildi.

Yeni cumhurbaşkanını belirleyen Seçim Kurulu, 150 milletvekilinin yanı sıra Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

BİR AYDAN FAZLADIR ÜLKEDE BATI YANLISI GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Hükümetin 28 Kasım'da kabul ettiği Avrupa Birliği kararı devamlı protestolara neden oldu.

Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek, 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti.

Ülkede 28 Kasım’da başlayan protestolar bir aydan fazladır devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI KAVELAŞVİLİ KİMDİR?

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilen Kavelaşvili, Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giymişti.

Gürcü Hayali Partisi'nden milletvekilli olarak 2016'da parlamentoya giren Kavelaşvili, 2020 yılında da aynı partiden milletvekilli seçildi.

Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisi’nden ayrılarak diğer milletvekillileriyle iktidara yakın Halkın Gücü Partisi’nin kurucularından biri olmuştu.