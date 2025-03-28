Guterres: Ukrayna'nın meşru hükümetine saygı duyulması gerekiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'de basın toplantısı düzenledi..

Guterres'in gündeminde Ukrayna-Rusya Savaşı vardı.

Guterres, BM'nin Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine ilişkin ABD ile bazı temasları olduğunu belirten Guterres, ancak BM'nin müzakerelere dahil olmadığını söyledi.

"UKRAYNA'NIN MEŞRU HÜKÜMETİ VAR, SAYGI DUYULMALI"

Guterres, Putin'in "Ukrayna'ya BM, ABD ve Avrupa ülkeleri himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." önerisine ilişkin ise "Ukrayna'nın meşru bir hükümeti var ve buna saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

PUTİN, UKRAYNA İLE MÜZAKERE İÇİN MEŞRU YÖNETİM OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Putin, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için meşru bir yönetim olması gerektiğini belirterek, "Prensip olarak, Ukrayna'da BM, ABD, Avrupa ülkeleri ve ortaklarımızın himayesinde geçici bir yönetim getirilebilir." önerisinde bulunmuştu.

BM'nin daha önce Yugoslavya ve Papua Yeni Gine'de benzer çalışmalar yaptığına işaret eden Putin, "Bu da Ukrayna'da seçeneklerden birisi olabilir. Böylelikle dünya çapında tanınacak ve güvenilir olacak meşru belgeler imzalamak mümkün olabilecektir." demişti.