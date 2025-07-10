Güvenlik sorunu tespit edildi: 1.2 milyon araç için geri çağırma soruşturması açıldı!

Hollanda merkezli Stellantis tarafından üretilen 1.2 milyon aracı kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma soruşturması başlatıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan duyuru kapsamında Stellantis tarafından üretimi yapılan Ram kamyonu hakkında inceleme başlatıldı.

Söz konusu soruşturmanın ise kamyonlardaki potansiyel şanzıman probleminin ciddi bir güvenlik sorunu olduğu aktarıldı.

BU MODELLER TEHLİKE SAÇIYOR

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturma kapsamında yer alan araçların fren-şanzıman vites kilidi (Brake Transmission Shift Interlock – BTSI) mekanizmasında sorunlar yaşandığını ve bu durumun araçların beklenmedik şekilde hareket etmesine yol açabileceğini bildirdi.

Bu teknik arıza, park halindeki araçların aniden kaymasına ve kontrolsüz şekilde ilerlemesine neden olabiliyor.

Söz konusu sorunu ilk olarak NHTSA’nın kendi Erken Uyarı Raporlama Sistemi (Early Warning Reporting) aracılığıyla tespit edildi. Kurum, şu ana kadar 14 araç sahibi şikâyeti ve 6 ölüm ya da yaralanma raporu aldığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında incelenen modellerin ağırlıklı olarak Ram 1500, 2500 ve 3500 serilerine ait olduğu belirtiliyor. Sorunun, özellikle 2019-2022 yılları arasında üretilmiş modellerde yoğunlaştığı tahmin ediliyor.

Stellantis ise konuyla ilgili yaptığı ön açıklamada, NHTSA ile iş birliği içinde olduklarını ve güvenliği en üst düzeyde sağlamak için gerekli adımların atılacağını bildirdi.