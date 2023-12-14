Hakan Fidan: ABD, Filistin'le ilgili kararlara engel olmamalı Dışişleri Bakanı Fidan, Batı'nın Gazze'deki tavrına işaret ederek, "Küresel sistem çöküyor" dedi. ABD'ye seslenen Fidan, "Artık BM'nin hiçbir ateşkes kararını engellememeliler" ifadesini kullandı.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, bölgesel ve uluslararası birçok meseleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

ABD'ye çağrı: Daha fazla engel olmayın

Washington yönetiminin tutumuna işaret eden Fidan, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (Filistinle ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz." dedi.

Gazze'de katliamla ateşkes arasında duran ülkenin yalnızca ABD olduğunu belirten Fidan, "Artık BM'nin hiçbir ateşkes kararını engellememeliler." ifadesini kullandı.

"Küresel sistem çöküyor"

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Gazze kararıyla ilgili şöyle konuştu:

Evvelce çekimser veya aleyhte kalan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük.



Ahlakıyla övünen Batılı ülkelerin Gazze katliamına ortak olmaları, mevcut küresel sistemin çöküşüne işaret ediyor.

"Enerji güvenliği açısından hayati önemde"

Öte yandan Güney Kafkasya'da istikrarın, bölgedeki enerji güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu anlatan Fidan, "TANAP boru hattının kapasitesini artırmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerinin başarısını memnuniyetle karşıladıklarının altını çizdi.

"Ermenistan ile normalleşmede engel görmüyoruz"

Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerindeki ivmenin, Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine de yardımcı olacağını kaydetti ve ekledi: