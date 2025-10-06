Halep'te çatışmalar yaşanıyor: İki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

Suriye'de sıcak saatler...

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenlerken, Süryan Mahallesi'nde bulunan Rahman Camii çevresini havan saldırısıyla hedef aldı.

İKİ MAHALLEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Suriye Ordusu Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine giriş çıkışları kapattı.

Suriye İç Güvenlik Güçlerine bağlı birliklerin Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri yakınlarında konuşlu iç güvenlik güçlerine destek amacıyla askeri takviye gönderdiği belirtiliyor.

Bölgeden yansıyan ilk görüntülerde şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü.

Suriye Devlet televizyonu bölgeden duruma dair anbean yayın yapıyor.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ANONS

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) Şeyh Maksud mahallesi çevresindeki kontrol noktalarını hedef alması sonucu İç Güvenlik Güçleri'nden 1 kişinin öldüğünü 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Öte yandan cami hoparlörlerinden sivillerin mahallelerini terk etmemeleri yönünde anonslar yapılıyor.

GEREKÇE SDG'NİN SİVİLLERE VE ORDUYA YÖNELİK SALDIRILARI

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ordunun ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki hareketleri, tam bir yeniden konuşlanma planının parçası olarak gerçekleşiyor. Bu hamle, SDG'nin sivillere ve orduya yönelik tekrarlanan saldırılarının ardından geldi. Bizim askeri harekât niyetimiz yok ve 10 Mart mutabakatı konusunda kararlıyız. SDG, varılan mutabakatlara aykırı olarak yeni noktaları ve köyleri kontrol altına almaya çalışıyor. Ordu, artan saldırılardan sivilleri ve personelini korumak için harekete geçiyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca ülke genelindeki Suriye Ordusuna ait araçların fotoğraflarının ve videolarının yayınlanmamasını istedi.

HALEP VALİSİ AZZAM EL-GARİP'TEN AÇIKLAMA

İç güvenlik güçleri ve Savunma Bakanlığı kuvvetleri'nin, vatandaşların güvenliğini ve huzurunu korumaya çalıştığını söyleyen Vali Garip, herhangi bir askeri gerilimi artırma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Vali Azzam el-Garip açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Bugün hükümet güçlerinin şehrin çevresine yeniden konuşlandırılması, geçtiğimiz dönemde yaşanan sürekli ihlallerin ardından gerçekleşmiştir. Bu ihlaller, yasal sınırların dışındaki gruplar tarafından yapılmış ve bu gruplar, sivil bölgelere zarar veren eylemlerinden dolayı güvenlik güçlerinden kaçmıştır.



Bu durum, Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının doğrudan gözetimi ve koordinasyonuyla takip edilmektedir.



Tüm taraflara sabırlı olmaları, 10 Mart Anlaşması'na uymaları ve diyaloğa açık kalmaları çağrısında bulunuyoruz.



Halkımızdan da bu gece evlerinde kalmalarını, çatışma bölgelerinden uzak durmalarını ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapmalarını rica ediyoruz.



İlgili taraflarla iş birliği içinde güvenliği sağlamaya ve çatışmaları durdurmaya çalışıyoruz. Umarız bu, şehirde çatışma seslerinin duyulduğu son gece olur.



Yaşasın Halep… Hepimizin güvenliği için Allah’tan selamet diliyoruz.

HALEP VALİSİ TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRDÜ

Halep Valisi olaral atanan Azzem el-Garip Bingöl Üniversitesi'nde okudu.

2007 yılında Halep Tıp Fakültesi’nden diş hekimi olarak mezun olan Garip, 2019 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans yaptı.

TERÖRİSTLER PAZAR AKŞAM DA SALDIRMIŞTI

Terör örgütü mensuplarının, dün akşam saatlerinde Halep kent merkezinin doğusunda yer alan Deyr Hafir bölgesinde de Suriye güvenlik güçlerine saldırı düzenlemiş, taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

TOM BARRACK, ABDİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞTÜ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 6 Eylül günü ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'nin kuzeyinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüştü.

Sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeye dair paylaşımda bulunan Barrack, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper ile birlikte '(Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi' ve SDG ile önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim." ifadesini kullandı.

Tom Barrack paylaşımında ayrıca hedeflerinin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin diğer tüm Suriyelilerle birleşerek barış ve refah için ortak bir çaba göstermesine olanak tanıyan girişime ivme kazandırmak" olduğunu kaydetti.