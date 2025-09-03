Halife Hafter’den Türkiye hamlesi: Ankara'ya mı gelecek?

Libya’nın doğusunun fiili lideri ve Bingazi merkezli Libya Arap Silahlı Kuvvetleri (LAAF) komutanı Halife Hafter’in dikkat çeken bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

HALİFE HAFTER’İN ANKARA ZİYARETİ BU AY GERÇEKLEŞEBİLİR

Middle East Eye’ın aktardığına göre; Halife Hafter'in, Türkiye ile ilişkilerdeki buzların erimesiyle birlikte bu ay içinde Türkiye'ye gelmeye hazırlandığı belirtildi. Türk, Libyalı ve Mısırlı kaynaklar, ziyaretin geçtiğimiz yıl boyunca gelişen ilişkilerin sembolik bir göstergesi olacağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Türk İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın, Bingazi’de Hafter ile görüşerek iki taraf arasında üst düzey ilk temas gerçekleştirdi. Görüşmede Kalın’ın, Hafter’i Türkiye’ye davet ettiği ve Hafter’in prensipte bu ziyareti kabul ettiği bildirildi. Ancak kesin tarihin sahadaki gelişmelere göre ertelenebileceği kaydedildi.

TÜRKİYE’NİN TRABLUS MÜDAHALESİ

Türkiye’nin bu yakınlaşma girişimi dikkat çekiyor, zira Ankara geçmişte Trablus merkezli hükümeti desteklemişti. 2019’da Hafter, dönemin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)’ne karşı batıya yönelik bir saldırı başlatmış, Türkiye ise özel kuvvetler, Suriyeli savaşçılar, fırkateynler ve ağır silahlarla Trablus’u savunmuştu.

Hafter’in güçleri ise BAE’nin sağladığı insansız hava araçları ve Rus Wagner paralı askerleriyle desteklenmişti. Türk müdahalesi ile Trablus düşmekten kurtulmuş, Sirte’de kırılgan bir cephe hattı oluşmuştu. Bugün hâlâ Sirte Hafter’in kontrolünde bulunuyor.

TÜRKİYE, DENİZ YETKİ ALANLARINI PERÇİNLEMEYİ HEDEFLİYOR

Yeni temaslar, Türkiye’nin Tobruk merkezli, Hafter’e yakın parlamentodan 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylatma çabalarıyla aynı döneme denk geliyor.

Söz konusu anlaşma, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) ile yapılmıştı. Yunanistan ve Mısır’ın bu anlaşmaya karşı çıktığı biliniyor.

Hatta Mısır, ABD’nin Afrika elçisi Massad Boulos üzerinden Hafter’i anlaşmayı reddetmeye ikna etmeye çalıştı. Mısırlı bir yetkili, anlaşmanın Kahire’nin 2020’de Yunanistan ile imzaladığı deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini savundu.

SADDAM HAFTER’İN AKTİF ROLÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Hafter’in oğlu ve sağ kolu Saddam Hafter, ailenin geleneksel müttefikleri olan BAE ve Mısır dışındaki aktörlerle ilişkilerini genişletmek için ön plana çıkıyor. Bir Libyalı kaynak, “Ziyaret, Saddam’ın Katar yetkilileriyle yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere Hafter’in müttefik ağını genişletme çabalarını pekiştiriyor.” dedi.

Saddam Hafter geçtiğimiz yıl Türkiye’nin IDEF savunma fuarına katılarak dönemin Türk Savunma Bakanı ve komutanlarla görüşmüştü. Ayrıca Katar’a giderek doğu Libya’ya yatırım konularını ele almış, bu yıl Ankara’ya tekrar gelerek askeri temaslarda bulunmuştu. Saddam kısa süre önce LAAF’ın komutan yardımcılığına yükseltilerek babasının halefi ilan edildi.

MİT BAŞKANI KALIN, BİNGAZİ'Yİ ZİYARET ETTİ

İbrahim Kalın’ın Bingazi ziyaretinde aynı zamanda Türk donanmasına ait TCG Kınalıada limana demirledi. Türk askeri heyeti, Saddam Hafter ile “Tek Libya, Tek Ordu” sloganı altında askeri ve deniz iş birliğini güçlendirme görüşmeleri yaptı. Halife Hafter, Türk gemisine çıkarak “Libya ve Türk deniz kuvvetleri arasındaki derin tarihi bağları” vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada, “Doğu Libya yönetiminin olumlu adımlar atması halinde” önümüzdeki aylarda Bingazi’ye gidebileceğini ifade etti, ancak Türiye'nin beklentilerini detaylandırmadı.