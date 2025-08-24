Hamaney: ABD ile olan sorunlarımız çözümsüzdür

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'daki ikametgahında İmam Rıza'nın ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen ve ülkenin çeşitli kesimlerinden yüzlerce kişinin katıldığı törende konuştu.

İsrail ve ABD'nin haziranda İran'a düzenlediği saldırılara işaret eden Hamaney, düşmanların İran'ı savaşla zayıflatmayı başaramadığını ve şu anda da ülkede bölünme oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"İRAN MİLLETİ, BÖYLESİNE YANLIŞ BEKLENTİLER İÇERİSİNDE OLANLARA KARŞI DURACAKTIR"

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a "teslimiyet" çağrılarına ilişkin, "İran halkı böylesine büyük bir hakaretten derin bir şekilde rahatsızdır. İran milleti, kendisinden böylesine yanlış beklentiler içinde olanlara tüm gücüyle karşı duracaktır." dedi.

"ABD İLE SORUNLAR ÇÖZÜMSÜZDÜR"

Ülkedeki bazı kesimlerin "Neden ABD ile doğrudan müzakere edip sorunları çözmüyorsunuz?" şeklinde sorular sorduğunu dile getiren Hamaney, bu kişilerin "yüzeysel" olduğunu ancak meselenin derinliğini anlayamadıklarını söyledi.

Hamaney, "ABD'nin İran'a karşı düşmanca tutumunun asıl amacı göz önüne alındığında bu sorunlar çözümsüzdür." ifadesini kullandı.

"ÜLEKEDE NİFAK ÇIKARMA İSTİYORLAR"

İran lideri, İsrail ve ABD'nin saldırıları sırasında güçlenen ulusal birliğin korunması gerektiğini söyleyerek şunları kaydetti:

Şimdi ülkede nifak çıkarmak suretiyle bu amacın peşinde koşuyorlar. Buna karşılık bütün halk, memurlar, edebi ve kalem ehli olanlar, bütün güçleriyle milletimizin mukaddes ve büyük birliğinin çelik kalkanını korumak ve güçlendirmek zorundadır.

"HALK, ÜLKENİN HİZMETKARLARINI DESTEKLEMELİDİR"

Çeşitli konularda farklı görüşlerde bir sakınca olmadığını ancak devrimin temelleri ve ilkelerinin yıkılmaması gerektiğini belirten Hamaney, şöyle konuştu: