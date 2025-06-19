Hamaney'den yeni paylaşım: Düşman onlardan korktuğunuzu hissederse sizi bırakmaz

İran ile İsrail arasında gerilim her geçen gün artarken, ülke liderlerinden açıklamalar ise peş peşe geliyor.

Bu kapsamda son açıklama İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den geldi.

Hamaney, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BUGÜNE KADAR SERGİLEDİĞİNİZ DAVRANIŞI SÜRDÜRÜN"

Hamaney paylaşımında, şöyle dedi:

Sevgili ulusumuza şunu söylemek isterim ki, eğer düşman onlardan korktuğunuzu hissederse sizi bırakmaz. Bugüne kadar sergilediğiniz davranışı sürdürün; bu davranışı güçle sürdürün.

"ALLAH KESİNLİKLE İRAN HALKINA ZAFERİ VERECEKTİR"

Al-i İmran Suresi'nin 126'ncı ayeti olan “Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır” ayetinden de alıntı yapan Hamaney, “Allah kesinlikle ve kesinlikle İran halkına, hakikate ve doğru olan tarafa zaferi verecektir” ifadelerini kullandı.

Hamaney, İsrail ile ilgili olarak ise “Siyonist rejimin Amerikalı dostlarının sahneye girmiş olması ve bu tür şeyler söylüyor olmaları rejimin zayıflığı ve yetersizliğinin bir göstergesi” açıklamasında bulundu.